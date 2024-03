Gravity Rush 2 Remaster? Leaker ist für gewöhnlich gut informiert

Bekommt eine weitere bislang PlayStation-exklusive Spieleperle einen PC-Port? Zugegeben sindund sein Nachfolger nicht gerade die meistreferenzierten Titel des Konsole, haben aber unbestreitbar ihren Fußabdruck hinterlassen und eine Gefolgschaft gewonnen. Nun könnte ein Remaster vonin Planung sein.Wenn gleich der ursprüngliche Release schon sieben Jahre in der Vergangenheit liegt und das für die Entwicklung verantwortliche Studio Japan mittlerweile geschlossen ist, könnte einelaut eines Leakers möglich sein.In Gravity Rush 2 wie auch dessen Vorgänger, der ursprünglich für die PS Vita erschienen war, spielt ihr Kat, welche die Fähigkeit besitzt, die Schwerkraft zu kontrollieren. Diese Spielmechanik wird zum einen durch den vollen Einsatz der Bewegungssteuerung unterstützt, die in Sonys Handheld-Konsole wie auch später im PS4-Controller vorhanden war. Zum anderen eröffnete sich den Spielen ein neues Gameplay-Feeling, da die, an Wänden entlang und über Abgründe hinaus erkundet wurde. Garniert wurde das Ganze mit einer atmosphärischen Steampunk-Stadt und einem schicken Cel-Shading-Look.Laut User Orangee, der diese Vermutung kürzlich auf dem Discord-Server von Team Alua verkündete, könnte sich eine Remastered-Version von Gravity Rush 2 in Entwicklung befinden undsondern auch auf PC erscheinen . Neuigkeiten dazu sollten wir im Mai erwarten. Orangee gilt als gut informiert, was Infos rund um Gravity Rush angeht; so kündigte er beispielsweise an, dass es einen Einblick in denauf der zurückliegenden Consumer Electronics Show geben sollte, was auch so geschah.Einund möglicherweise ein Remaster des Sequels in Planung – das würde die Annahme nahelegen, dass Sony eine seiner meist eher unter dem Radar fliegenden. Vielleicht legt man ja auch den Grundstein für ein Gravity Rush 3…