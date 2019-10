Focus Home Interactive: Rekordumsatz dank World War Z, A Plague Tale: Innocence und vor allem GreedFall - 4Players.de

Focus Home Interactive meldet einen "Rekordstart" in das laufende Geschäftsjahr. Laut der Pressemitteilung des Publishers haben sich World War Z A Plague Tale: Innocence und vor allem GreedFall besonders gut in digitaler Form verkauft. Für die Umsätze von Juli bis September (37,2 Mio. Euro; +135 Prozent) wird hauptsächlich GreedFall verantwortlich gemacht. Das Rollenspiel von Spiders hat einen "atemberaubenden Start" hingelegt und sämtliche Erwartungen übertroffen. Die letzte Woche des Quartals war von dem Verkaufsstart von The Surge 2 geprägt. Durch zusätzliche Inhalte, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollen, soll der Umsatz mit dem Action-Rollenspiel von Deck 13 noch weiter ansteigen.Aber auch "ältere Titel" (Backcatalog) wie Farming Simulator (Landwirtschafts-Simulator), Vampyr, Insurgency: Sandstorm, The Surge und Spintires: MudRunner hätten sich "solide" entwickelt und trugen zum Erfolg bei. Der Publisher ist der Ansicht, dass seine Strategie "langfristig Spielergemeinschaften um die hauseigenen Spiele zu bilden" letztendlich Früchte tragen würde.In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (April bis September) erzielte Focus Home Interactive einen Umsatz von 79,8 Millionen Euro - ein Plus von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anteil der digitalen Umsätze am Gesamtumsatz betrug im ersten Halbjahr 84 Prozent (Vorjahr: 65 Prozent).Focus Home Interactive möchte seinen strategischen EEE-Plan (Enhance, Evolve, Explore) bis Ende 2019 einhalten und Farming Simulator, Vampyr und Call of Cthulhu auf Nintendo Switch sowie Mudrunner auf mobilen Plattformen veröffentlichen. Snowrunner , der Nachfolger von Mudrunner , soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/20 (also bis März 2020) veröffentlicht werden.