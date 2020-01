Focus Home Interactive: Partnerschaft mit Blackbird Interactive soll in neuer IP münden

Focus Home Interactive hat eine Partnerschaft mit Blackbird Interactive bekannt gegeben, den Machern von Homeworld: Deserts of Kharak, die zurzeit auch an Homeworld 3 arbeiten. Das gemeinsame Projekt soll den Startschuss für eine neue Marke bilden. Da in der Pressemitteilung die Stärke von Blackbird für Science-Fiction-Settings hervorgehoben wird, kann man davon ausgehen, dass es sich hier ebenfalls um ein Spiel mit einem futuristischen Szenario handeln wird.Lange muss man sich nicht mehr gedulden, um Näheres zu dem Projekt zu erfahren: Laut Focus Home Interactive soll die Enthüllung im Rahmen der PAX East erfolgen, die im kommenden Monat in Boston stattfindet.