Focus Home Interactive: Deck13 Interactive (The Surge) aus Frankfurt übernommen

Focus Home Interactive hat die erste Studioübernahme überhaupt durchgeführt und das deutsche Studio Deck13 Interactive aus Frankfurt übernommen . Der französische Publisher zahlte knapp 7,1 Mio. Euro für die Übernahme sämtlicher Anteile an dem Unternehmen und auch ein langfristiger "Incentive-Plan" für die Manager von Deck13 wurde beschlossen.Deck13 hatte schon mehrfach mit dem Publisher zusammengearbeitet, u.a. bei The Surge und The Surge 2 . Die Reihe "The Surge" hatte in dem am 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahr übrigens einen Umsatz von 5,5 Millionen Euro erzielt (The Surge 2 wurde am 24. September 2019 veröffentlicht).Diese Übernahme gehört zum EEE-Strategieplan (Enhance-Evolve-Explore) von Focus Home Interactive und ermöglicht auch die volle Kontrolle über das geistige Eigentum der entwickelten Spiele zu übernehmen. Darüber hinaus erwirbt Focus Home Interactive auch den Publishing-Dienst "Deck13 Spotlight" für Indie-Titel (u.a. Crosscode, The Shattering, Resolutiion, Chained Echoes).