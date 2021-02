Focus Home Interactive: Deck13 mit neuer Niederlassung in Montreal

Deck13 hat ein neues Studio in Montreal eröffnet. Das hat der französische Mutterkonzern Focus Home Interactive auf der offiziellen Webseite bekanntgegeben. Die Zweigstelle soll die Entwickler in Deutschland bei ihrer Arbeit an einem neuen, bisher noch unangekündigten Spiel unterstützen, das 2022 erscheinen soll und sich bereits seit einigen Monaten in Arbeit befindet."Montreal ist eine gute Brutstätte für kreative Leute und ein Katalysator für technologische Innovationen", so Mathias Reichert, Managing Director von Deck13. "Eine Zweigstelle in Kanada zu eröffnen ist eine logische Fortsetzung unserer Geschichte und der internen Entwicklung des Studios. Das Deck13 Studio Montreal wird es uns ermöglichen, unser Wissen zu verstärken sowie neue Visionen, Kulturen und Know-how zu integrieren, die das Studio ohne Zweifel auf ein neues Level heben werden."