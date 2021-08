Focus Home Interactive: Übernimmt Retro-Experten Dotemu

Dotemu hat bislang über 50 Spiele im Retro-Bereich für PC, Konsolen und Mobilsysteme veröffentlicht, darunter erneut veröffentlichte und aufgefrischte Marken wie Final Fantasy, Streets of Rage, Another World, Double Dragon oder Windjammers. Focus Home Interactive hat die Übernahme von 77,5 Prozent der Anteile des Herstellers Dotemu angekündigt - dies gab der Publisher heute bekannt. Laut Twinfinite.net soll der Deal wahrscheinlich im September abgeschlossen werden. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Paris.Dotemu hat bislang über 50 Spiele im Retro-Bereich für PC, Konsolen und Mobilsysteme veröffentlicht, darunter erneut veröffentlichte und aufgefrischte Marken wie Final Fantasy, Streets of Rage, Another World, Double Dragon oder Windjammers.

"Street of Rage" etwa (vermutlich ist Streets of Rage 4 gemeint) sei weltweit von 2,5 Mio. Nutzern gespielt worden, so die Pressemitteilung. Der Umsatz der Firma liege bei 14,6 Mio. Euro. Focus Home Interactive erklärt, dass man von Dotemus Expertise in diesem Bereich profitieren wolle. Das aufgekaufte Unternehmen wiederum freue sich über neue Möglichkeiten im finanziellen und betriebswirtschaftlichen Bereich. Dotemu-CEO Cyrille Imbert nennt den Schritt eine "offensichtliche Entscheidung", während Focus-CEO Christophe Nobileau die Übernahme als einen wichtigen Schritt bei der Beschleunigung des Wachstums und der Diversifizierung des Unternehmens bezeichnet.