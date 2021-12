The Stanley Parable: Ultra Deluxe Edition erneut verschoben, neuer humorvoller Trailer macht sich über Entwicklerlügen lustig

Es ist schon eine Weile her, dass Entwickler Crows Crows Crows mit The Stanley Parable: Ultra Deluxe eine erweiterte Version des Spiels aus dem Jahr 2013 angekündigt hat. Ursprünglich war die Veröffentlichung für 2019 geplant, musste dann aber wieder und wieder verschoben werden. Nun haben die Macher ein weiteres Mal ein Update bezüglich des Releases gegeben. The Stanley Parable: Ultra Deluxe wird somit nun im Frühjahr 2022 erscheinen. Ändern soll sich daran offenbar aber nichts mehr. Zum neuen Termin haben die Entwickler ein humorvolles Video geteilt, in dem sie sich über Entwickler im Allgemeinen und vor sich selbst im Besonderen lustig machen, weil sie ihre Fans mit falschen Terminen anlügen.Sprecher Kevan Brighting, den wir auch im Trailer zu hören bekommen, wird übrigens auch wieder in The Stanley Parable: Ultra Deluxe als Erzähler zurückkehren. In der neuen Version werden alle Inhalte aus dem Original beibehalten – das Labyrinth wurde allerdings um zusätzliche Entscheidungen, viele neue Geheimnisse und mehr erweitert. Auch die Grafik hat ein Upgrade erhalten, behält den Kern von The Stanley Parable aber bei. Laut der Entwickler soll das Spiel für PC und Konsolen erscheinen. Genaue Details zu den Plattformen wurden bisher aber noch nicht genannt.