The Stanley Parable: Konsolen-Termin steht endlich (wieder) fest

The Stanley Parable erscheint etliche Jahre nach seiner Erstveröffentlichung auf dem PC nun endlich auch für Konsolen. Am 27. April kommt die Ultra Deluxe-Version des Indie-Hit auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One. Zusätzlich fügt die Mini-Neuauflage neue Inhalte auf allen Plattformen hinzu. Das Spiel erschien erstmals im Jahr 2011 als Half-Life-2-Mod und wurde 2013 als eigenständiges Spiel veröffentlicht.The Stanley Parable ist sehr minimalistisch, was das Gameplay betrifft und legt den Fokus auf das Spiel, den Spieler und die Geschichte. Dabei verzichtet es auf eine monumentale Inszenierung oder Kampfsequenzen und stellt so eine Art Kunstspiel dar. Für genau dieses Konzept hat das Spiel immer wieder viel Lob erhalten und auch im Test auf 4Players.de wurde The Stanley Parable mit einem "Ausgezeichnet" prämiert.Letztes aktuelles Video: Wo ist Stanley Parable Ultra Deluxe