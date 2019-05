Heroes of the Storm: Anduin erscheint mit Blitzheilung und Lichtbombe auf der Bildfläche - 4Players.de

"Blitzheilung (Q): Heilt einen verbündeten Helden nach 0,75 Sek. um 260 (Kosten: 30 Mana; Abklingzeit: 4 Sek.)

Göttlicher Stern (W): Entsendet eine Lichtwelle, die Gegnern 140 Schaden zufügt und dann zu Anduin zurückkehrt, wobei sie verbündete Helden in einem breiteren Pfad um 130 Lebenspunkte heilt. Erhöht die Heilung pro getroffenem gegnerischen Helden um 25 % (Kosten: 45 Mana; Abklingzeit: 9 Sek.)

Züchtigung (E): Stößt einen Lichtschwall aus, der dem ersten getroffenen gegnerischen Helden 145 Schaden zufügt und ihn 1,25 Sek. lang bewegungsunfähig macht (Kosten: 40 Mana; Abklingzeit: 10 Sek.)"

"Segenswort: Erlösung - Kanalisiert 0,5 Sek. lang und erbittet 3 Sek. lang den Segen des Lichts. Heilt verbündete Helden in der Nähe um bis zu 25 % ihrer maximalen Lebenspunkte und umgibt sie mit einem Schutzschild (Kosten: 70 Mana; Abklingzeit: 80 Sek.)

Lichtbombe: Erfüllt einen verbündeten Helden mit Licht. Explodiert nach 1,5 Sek., fügt Gegnern in seiner Nähe 150 Schaden zu und betäubt sie 1,25 Sek. lang. Das Ziel erhält pro getroffenem gegnerischen Helden 140 Schildpunkte. Hält 5 Sek. lang an (Kosten: 70 Mana; Abklingzeit: 60 Sek.)"

Anduin (König von Sturmwind) aus dem WarCraft-Universum ist mittlerweile als neuer Held in Heroes of the Storm verfügbar. Anduin fungiert als Heiler (aus der Ferne) und kann mit der Helden-Eigenschaft "Glaubenssprung" (Abklingzeit: 80 Sek.) einen verbündeten Helden sofort zu seiner Position ziehen. Der "gezogene Charakter" ist währenddessen "unaufhaltbar". Seine Schwächen sind die eingeschränkte Mobilität sowie die Verzögerung bei den Heilungen.GrundfähigkeitenHeroische FähigkeitenDarüber hinaus haben die Entwickler die Drachengärten-Grafiken überarbeitet, den Schaden der drei Bestrafer (Höllenschreine) auf ein ähnliches Niveau gebracht und ausführliche Balance-Anpassungen am Triglav-Protektor (Volskaya-Fertigung) vorgenommen. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Anduin Spotlight