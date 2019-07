Heroes of the Storm: Neue Heldin: Qhira mit Greifhaken - 4Players.de

"Gemetzel: Das Schwert peitscht in die Zielrichtung vor und fügt allen getroffenen Gegnern Schaden zu.

Blutiger Zorn - Passiv: Automatische Angriffe und Fähigkeiten lassen Gegner bluten und fügen ihnen Schaden zu. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar. Aktiv: Fügt betroffenen gegnerischen Helden Schaden zu und stellt pro Held Lebenspunkte wieder her. Zusätzliche Stapel erhöhen den Schaden beim jeweiligen Helden sowie die durch ihn hervorgerufene Heilung.

Klingenkreisel - Heftet das Schwert an den ersten getroffenen gegnerischen Helden und betäubt ihn. Danach bewegt Qhira sich schnell im Kreis um den getroffenen Helden und fügt allen Gegnern zwischen sich und dem Ziel Schaden zu. Die Fähigkeit kann erneut aktiviert werden, um zum Ziel zu springen und es zurückzustoßen. Verursacht Schaden und betäubt das Ziel.

Peitschenwirbel (1. heroische Fähigkeit) - Entfesselt Qhiras Schwert mit einer Reihe von wilden Schwüngen und fügt während der Dauer allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Nach Ablauf fügt die Klinge gegnerischen Helden in der Nähe Schaden zu und betäubt sie.

Vernichtender Schlag (2. heroische Fähigkeit) - Nach kurzer Verzögerung führt Qhira einen mächtigen Schlag mit ihrem Schwert aus, der allen getroffenen Gegnern schweren Schaden zufügt. Gegner mit niedrigen Lebenspunkten erleiden zusätzlichen Schaden.

Eigenschaft: Greifhaken - Qhira feuert einen Greifhaken ab, der sie zu getroffenen Mauern oder Gelände zieht. Wenn der Haken einen gegnerischen Helden trifft, erleidet er Schaden und Qhira zieht sich heran, um einen Tritt auszuführen, der zusätzlichen Schaden verursacht. Kann eingesetzt werden, während der Klingenkreisel aktiv ist."



Für Heroes of the Storm ist die neue Heldin Qhira vorgestellt worden. Sie ist der zweite Charakter, der direkt aus dem HOTS-Universum und nicht aus einem anderen Blizzard-Spiel stammt.Qhira ist eine agile Nahkampfassassine, die einzelne Gegner schnell ausschalten und danach mit ihrem Greifhaken verschwinden kann. Der Schaden und die Heilung durch Stapel von Blutiger Zorn verschaffen ihr einen Vorteil im Kampf gegen die meisten gegnerischen Assassinen. Gruppenkontrolle gehört nicht zu ihren Stärken. Krieger und andere Helden mit vielen Lebenspunkten sowie Helden mit starken Betäubungseffekten und anderen Störfähigkeiten sind keine leichten Gegner für Qhira. Ab dem 6. August wird Qhira im Spiel zur Verfügung stehen.FähigkeitenBlizzard wird außerdem Veränderungen an der Sturmliga vornehmen ( zum Change-Log ).Letztes aktuelles Video: Qhira im Rampenlicht