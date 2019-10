Heroes of the Storm: Todesschwinge als Zerstörer und Weltenbrecher im Anflug - 4Players.de

Drachenflug (ersetzt Reitter): Hebt nach 3 Sek. ab, wird immun gegen jegliche Effekte und regeneriert 2,5% Lebenspunkte pro Sekunde. Wenn Todesschwinge Schaden verursacht oder erleidet, erhält die Fähigkeit eine Abklingzeit von 4 Sek.

Zerstörer - In der Luft: Todesschwinge schlägt auf der Erde auf, fügt Gegnern im Bereich Schaden zu und erhält Zugriff auf die Fähigkeiten seiner Zerstörergestalt: Verbrennen und Zornige Attacke.

Weltenbrecher - In der Luft: Todesschwinge schlägt auf der Erde auf, fügt Gegnern im Bereich Schaden zu und erhält Zugriff auf die Fähigkeiten seiner Weltenbrechergestalt: Lavaeruption und Erdspalter.



Flammenstrahl: Speit einen Flammenstrahl, der pro Sekunde Schaden verursacht. Verbraucht pro Sekunde Energie.

Verbrennen (Zerstörergestalt): Todesschwinge schlägt mit den Flügeln und fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu.

Zornige Attacke (Zerstörergestalt): Macht einen Satz in eine Richtung, fügt Gegnern Schaden zu und verlangsamt sie. Todesschwinge beißt Gegner am Ende des Pfads und verursacht zusätzlichen Schaden.

Erdspalter (Weltenbrechergestalt): Öffnet zwei Risse, die Gegnern Schaden zufügen und sie betäuben.

Lavaeruption (Weltenbrechergestalt): Fügt nach einer kurzen Verzögerung allen Gegnern in einem Bereich Schaden zu und erschafft eine Lavapfütze, die kurze Zeit bestehen bleibt, Gegnern Schaden zufügt und sie verlangsamt.

Kataklysmus (Heroische Fähigkeit): Todesschwinge fliegt in die Zielrichtung und verursacht unter sich Schaden. Er hinterlässt eine versengte Spur, die kurze Zeit bestehen bleibt und Gegnern Schaden zufügt.

Todesschwinge (Deathwing) aus dem WarCraft-Universum wird demnächst auch in Heroes of the Storm spielbar sein. Todesschwinge verfügt über zwei Gestalten, die er im Flug (in der Luft) wechseln kann. In Zerstörergestalt erhält der die Fähigkeiten Verbrennen und Zornige Attacke. In Weltenbrechergestalt erhält er Zugriff auf Lavaeruption und Erdspalter. Todesschwinge wird der mit Abstand größte Charakter in dem Spiel sein."Wenn es brenzlig wird, kann Todesschwinge jederzeit gen Himmel abheben, um seine Lebenspunkte wiederherzustellen und das Gemetzel auf dem Schlachtfeld von weit oben zu beobachten. Wenn Todesschwinge sich wieder in den Kampf stürzt, schlägt er auf der Erde auf und nimmt eine seiner zwei Gestalten an", schreibt Blizzard.Aspekt des Todes (Eigenschaft): "Todesschwinges Körper ist mit 4 Rüstungsplatten gepanzert, die jeweils 10 Panzerung gewähren. Pro 25% verlorenen Lebenspunkten verliert er eine Platte. Wenn Todesschwinge Drachenflug einsetzt, stellt er beim Landen Platten entsprechend seiner Lebenspunkte wieder her. Als mächtiger Drachenaspekt ist Todesschwinge dauerhaft unaufhaltbar und fügt Helden 100% mehr Schaden zu. Er verachtet seine Mitstreiter und ist deshalb auch gegen Effekte von Verbündeten immun."Letztes aktuelles Video: Todesschwinge im Rampenlicht