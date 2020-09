Heroes of the Storm: Crossover-Event "Craft Wars" gestartet

Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac, PC)

In Heroes of the Storm ist das Crossover-Event "Craft Wars" gestartet. Der damit verbundene Patch bringt neue Skins, Reittiere, die nächste Nexus-Anomalie und überarbeitet zwei Helden (D.Va und Gazlowe). Blizzard : "Craft Wars vereint die epischen Welten von StarCraft und Warcraft! In Craft Wars beherrscht König der Klingen Arthas alle Welten. Anduin ist nicht mehr nur in Warcraft ein Prinz; er ist (auch) in StarCraft zum Prinzen und zum Imperator der Liga Anduin aufgestiegen. Mineraliensammler Gazlowe ist eine Kombination aus Gazlowe und den WBFs aus StarCraft. Und er kommt genau zur rechten Zeit für seine Überarbeitung."Die vierte Nexus-Anomalie ist das "Medaillon des Gladiators". Das Medaillon (Platz 6 in der Aktionsleiste) verleiht den Helden die Macht, Massenkontrolle und Beeinträchtigungen durch den Stärkungseffekt "Unaufhaltbar" zu verhindern (5 Minuten Abklingzeit). Todesschwinge und Gall erhalten kein Medaillon des Gladiators. Wie bereits die vorherigen Anomalien ist diese Nexus-Änderung nur für begrenzte Zeit verfügbar."Mit dem Medaillon des Gladiators wollen wir Spielern mehr Möglichkeiten für aggressive Spielzüge geben und das Gefühl der Hilflosigkeit abschwächen, wenn man über einen langen Zeitraum hinweg von mehreren Fähigkeiten betäubt wird", erklären die Entwickler.Kommentar der Entwickler zur Überarbeitung von D.Va:"Unsere liebste Profi-Gamerin ist zurück und bereit, ein paar N00bs zu zeigen, was eine Harke ist! Mit dieser Überarbeitung geben wir D.Va eine Menge neuer Tricks und verschieben ihre Stärken, sodass sie besser in die Rolle einer traditionellen Frontbrecherin passt und trotzdem weiterhin ihre Teammitglieder unterstützen kann. Der überarbeitete Talentbaum sollte es ihr ermöglichen, flexibel Lücken in der Teamzusammenstellung zu füllen oder wie zuvor einfach mit Vollgas in den Kampf zu düsen. Ihre alte heroische Fähigkeit Skillshot ist jetzt eine Grundfähigkeit und wurde durch Mikroraketen ersetzt. Dadurch erhält ihr Mech etwas mehr Reichweite und eine Möglichkeit, Gegner zu verlangsamen."Kommentar der Entwickler zur Überarbeitung von Gazlowe:"Unser Ein-Goblin-Abrisskommando erhält eine ziemlich große Überarbeitung. Damit soll er in seiner Rolle als Frontbrecher aufgehen, der an vorderster Front die Gegner stört und das Schlachtfeld kontrolliert. Wir haben ihm ein nagelneues Ressourcensystem rund um Schrott verpasst, und sowohl T0desLaz3r als auch Xplodiumsprengsatz sollten durch die Änderungen jetzt während des gesamten Spielverlaufs nützlich sein. Wir hatten sehr viel Spaß beim Herumtüfteln an unserem Lieblingsgoblin und hoffen, dass euch das Ergebnis ebenso gut gefällt!"Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Craft Wars