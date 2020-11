Heroes of the Storm: Hogger darf bald mitmischen

Der nächste Patch für Heroes of the Storm wird noch bis zum 30. November auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) getestet. Die größte Neuerung ist der neue Held Hogger, der berüchtigte Häuptling der Flusspfotengnolle aus dem Wald von Elwynn (World of WarCraft).Hogger ist ein Frontbrecher. Er kann viel Flächenschaden austeilen und mit seiner Eigenschaft "Beutehort" Gegnern den Weg versperren. Seine passive Eigenschaft ist Wut. Wut wird durch erlittenen Schaden oder durch verursachten Schaden mit automatischen Angriffen erzeugt. Hoggers Abklingzeiten der Grundfähigkeiten werden pro zwei Wutpunkten ein Prozent schneller abgeschlossen.Hogger funktioniert gut mit: aggressiven Kriegern, Flächenschaden, AnduinHogger tut sich schwer gegen: Rückstoßeffekte, kontinuierliche Heilung, MalthaelDarüber hinaus werden die Testläufe der saisonalen Nexus-Anomalie "Medaillon des Gladiators" beendet."Uns haben zwar viele Dinge an dieser experimentellen Änderung gefallen, aber viele auch nicht, weshalb wir dieses Experiment lieber beenden wollen. (...) Trotz der Probleme, die wir mit dem Medaillon haben, glauben wir fest an das Potenzial dieser Idee, also werdet ihr möglicherweise in Zukunft weitere ähnliche Experimente zu Gesicht bekommen. Wir möchten euch außerdem daran erinnern, dass wir keine weiteren saisonalen Nexus-Anomalien mehr veranstalten werden. Wir werden dennoch weiter nach Möglichkeiten suchen, Heroes of the Storm zu verbessern, und diese Updates veröffentlichen, wenn sie ausgereift sind", schreiben die Entwickler im Blog Außerdem werden noch Balance-Anpassungen an Funkelchen, Imperius, Jaina, Sonya und Thrall vorgenommen.Letztes aktuelles Video: Hogger im Rampenlicht