Heroes of the Storm: Blizzard beendet Entwicklung neuer Inhalte

Keine neuen Inhalte mehr

Das war's mit neuen Inhalten für Heroes of the Storm: Blizzard beendet die Entwicklung für das 2015 für den PC veröffentlichte Moba. Bugfixes, Balance-Updates und Helden-Rotation soll es weiterhin geben.In einem Blogpost zum siebenjährigen Jubiläum des Blizzard-Mobas erklärten die Entwickler, dass man Heroes of the Storm in Zukunft wie die eSports-Dauerbrenner StarCraft und StarCraft 2 behandeln wolle. Die Echtzeit-Titel erhalten schon seit geraumer Zeit keine Content-Updates mehr, sondern werden nur noch mit Service-Updates am Leben erhalten.Auch Spieler von Heroes of the Storm müssen sich jetzt darauf einstellen, dass es keine neuen Inhalte mehr für das Moba geben wird. Das bedeutet auch, dass keine neuen Helden aber auch keine frischen visuellen Inhalte mehr im Ingame-Store erhältlich sein werden. Die Entwickler versprechen aber weiterhin Bugfixes, Balance-Patches und Helden-Roationen. Schon 2018 ist das Entwicklerteam von Heroes of the Storm verkleinert worden. Außerdem wurden alle eSports-Veranstaltungen gestrichen.Im nächsten Patch sollen Spieler von Heroes of the Storm als Dank den seltenen Epic Arcane Lizard Skin erhalten.Letztes aktuelles Video: Hogger im Rampenlicht