Obduction: Umsetzung für Xbox One steht bereit

Besser spät als nie: Cyan Inc. hat Obduction am Karfreitag auf Xbox One für 29,99 Euro (20% Launch-Rabatt) im Microsoft Store veröffentlicht. Der Titel wird als "Xbox One X Enhanced" bezeichnet, aber konkrete Details zu der Optimierung haben die Entwickler nicht verraten. Die PC-Version des schwer an Myst erinnernden Abenteuers ist im August 2016 erschienen. Die PS4-Fassung folgte ein Jahr später.Unseren Test der PC-Version findet ihr hier : Die Cyan Studios präsentieren mit Obduction ein Adventure im Stile ihres Klassikers Myst, das vor allem auf visuelle Reize und das Abtauchen in eine rätselhafte Welt setzt. Ob es sich um einen langweiligen "Wandersimulator" oder einen kreativen geistigen Nachfolger zu Myst handelt, klärt der Test Letztes aktuelles Video: Xbox Launch Trailer