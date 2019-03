Albion Online: Free-to-play-Umstellung steht bevor; Oberon-Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

Sandbox Interactive wird Sandbox-Onlinespiel Albion Online am 10. April 2019 auf ein Free-to-play-Modell umstellen. Interessierte Spieler können sich kostenlos und uneingeschränkt in die Welt stürzen, heißt es. Am bisherigen Geschäftsmodell ändert sich bis auf den Wegfall der Bezahlschranke nichts.Die Entwickler schreiben: "Ab 10. April können sich Spieler vollkommen kostenlos und ohne Beschränkungen der bereits bestehenden Community von Albion Online anschließen, um mit ihren Taten die Geschichte von Albion weiter zu schreiben. Neulinge benötigen dann kein kostenpflichtiges Starter-Paket mehr, um das Sandbox-MMO spielen zu können. Lediglich der Game-Client muss auf der Website heruntergeladen und ein kostenloser Zugang erstellt werden. Das generelle Business-Modell von Albion Online bleibt dabei unverändert: Weiterhin können Spieler optional Premium-Status gegen Echtgeld respektive Ingame-Währung sowie Vanity-Items im Ingame-Shop erwerben. Außerdem werden die Preise für Starter-Pakete vom 20. März bis zur Umstellung auf Free-to-play um 34 Prozent reduziert. Alle Veteranen, die ein Starter- oder Gründerpaket zum Zeitpunkt der Umstellung haben, erhalten außerdem ein einzigartiges Specter Wolf-Mount, Gold- und Premium-Währung. Ein spannendes Jahr steht also bevor - nicht nur durch die Vielzahl an Content-Updates, die in den nächsten Monaten sukzessive veröffentlicht werden."Weitere Informationen zur Free-to-play-Umstellung findet ihr hier . Darüber hinaus wurde heute die Oberon-Erweiterung, das sechste Update, für Albion Online veröffentlicht. Es führt u. a. versteckte Eingänge und randomisierte Dungeons ein."In der Open-World sind Eingänge überall zu finden, jeder führt zu einem prozedural erzeugten Dungeon. Dies bietet nicht nur eine einmalige Spielerfahrung mit jedem neuen Dungeon, Spieler finden dort auch seltene Bosse, die wertvolle Beute bereithalten. Zudem gibt es neue Dungeon-Karten, um Pfade zu sonst unerreichbaren Eingängen aufzuzeigen. Neue Mobs und Kreaturen machen zusammen mit neuen Schreinen den Kampf in den Dungeons dynamischer und herausfordernder. Truhen haben eine optische Überarbeitung erfahren und repräsentieren jetzt angemessen den Wert ihres Inhalts. Überarbeitete Ingame-Tutorials stehen bereit, um Neulinge effektiver und besser in das Spiel einzuführen. Zudem wurde die Fortschrittsgeschwindigkeit beim Freischalten von Waffen optimiert. Verbesserungen der Spielqualität, die auf Vorschlägen der Community basieren, runden die neue Erweiterung ab."