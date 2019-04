Draugen: "Fjord-Noir-Detektivgeschichte" der Macher von Dreamfall Chapters erscheint im Mai für PC - 4Players.de

Screenshot - Draugen (PC) Screenshot - Draugen (PC) Screenshot - Draugen (PC) Screenshot - Draugen (PC) Screenshot - Draugen (PC) Screenshot - Draugen (PC) Screenshot - Draugen (PC) Screenshot - Draugen (PC) Screenshot - Draugen (PC)

Nach über fünf Jahren in Entwicklung wird die "Fjord-Noir-Geschichte" Draugen von Red Thread Games ( Dreamfall Chapters ) im Mai 2019 für PC via GOG.com und Steam veröffentlicht. Angaben zu den Konsolen-Versionen für PS4 und Xbox One wurden nicht gemacht. Der Einzelspieler-Titel erzählt eine Mystery-Detektivgeschichte aus der Ego-Perspektive rund um Rätsel und Geheimnisse im Norwegen der 1920er-Jahre."Wir schreiben das Jahr 1923. Du spielst Edward Charles Harden, einen amerikanischen Reisenden, der nach Norwegen gekommen ist, um seine verschwundene Schwester zu finden. Doch du bist nicht allein: auf jedem Schritt seiner Reise wird Edward von seiner Begleiterin Lissie, einer geselligen, unabhängigen und rätselhaften jungen Frau, begleitet. Zusammen müsst ihr diese malerische Küstengemeinde, eingebettet zwischen den Fjorden und Bergen des ländlichen Norwegens, erkunden. Auf der Suche nach Edwards Schwester entdeckt ihr die Dunkelheit, die unter der pittoresken Oberfläche verborgen liegt."Die Geschichte an der norwegischen Küste soll man in Begleitung "einer lebendigen, unabhängigen Gefährtin" (Lissie) erleben, mit der man mithilfe eines dynamischen Dialogsystems interagieren kann. Dabei soll sich die Story-Sichtweise durch den zunehmend unzuverlässigen Erzähler, den mentalen Zustand des Hauptcharakters und das Wetter verändern.Die Story stammt aus der Feder von Ragnar Tornquist (The Longest Journey, Dreamfall, The Secret World, Dreamfall Chapters). Die Musik komponiert Simon Poole (Dreamfall, The Secret World, The Park, Dreamfall Chapters). Draugen wird mit englischer Sprachausgabe und deutschen Texten erscheinen. Die Figuren wurden via Motion Capture animiert.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer