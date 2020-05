Borderlands Legendary Collection: Sammlung mit drei Borderlands-Titeln für Switch veröffentlicht

The Zombie Island of Dr. Ned

Mad Moxxi's Underdome Riot

The Secret Armory of General Knoxx

Claptrap's New Robot Revolution

Captain Scarlett und ihr Piratenschatz

Mr. Torgues Kampagne des Metzelns

Sir Hammerlock auf Großwildjagd

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung

Mechromancer-Pack (als Gaige spielen)

Psycho-Pack (als Krieg spielen)

Hinweis: Commander Lilith & der Kampf um Sanctuary ist nicht enthalten

Die claptastische Reise

Der Angriff auf die Holokuppel

Baroness-Pack (als Aurelia spielen)

Handsome Jack Doppelgänger-Pack (als "Jack" spielen)

2K Games hat die Borderlands Legendary Collection für Nintendo Switch veröffentlicht . Die Sammlung mit Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel kostet 49,99 Euro. Alle drei Borderlands-Titel lassen sich solo oder im Koop-Modus (lokal am Splitscreen für zwei Spieler oder online mit vier Personen) spielen.Die physische Ausgabe enthält eine acht GB große Softwarekarte mit Borderlands: Game of the Year Edition - für alle DLC-/Add-on-Inhalte des ersten Teils müssen weitere 7,7 GB heruntergeladen werden. Für Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel ist ein Download von 35 GB erforderlich.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer