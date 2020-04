Space Engineers: Umsetzung für Xbox One veröffentlicht

Mehr als fünf Jahre nach der ersten Ankündigung hat Keen Software House eine Konsolen-Umsetzung von Space Engineers veröffentlicht: Das Sandbox-Spiel mit seinem Fokus auf Konstruktionen ist gestern für die Xbox One erscheinen . Der Preis beträgt 19,99 Euro.Auf dem PC erschien die Vollversion 1.0 vor gut einem Jahr, nachdem das Spiel zuvor etwa fünfeinhalb Jahre lang im Early Access bei Steam verweilte und kontinuierlich weiterentwickelt wurde."Space Engineers ist ein Open World Sandbox-Spiel, das durch Kreativität und Erkundung definiert wird.Spieler bauen Weltraumschiffe, Weltraumstationen, planetare Außenposten unterschiedlicher Größe und Verwendung, steuern Schiffe und reisen durch den Weltraum, um Planeten zu erkunden und Ressourcen zu sammeln, um zu überleben. Mit Kreativ- und Überlebensmodi sind den Möglichkeiten, die gebaut, genutzt und erforscht werden können, keine Grenzen gesetzt. Space Engineers bietet eine realistische, volumetrische Physik-Engine: Alles, was sich im Spiel befindet, kann zusammengebaut, demontiert, beschädigt und zerstört werden.Das Spiel kann entweder im Einzel- oder im Mehrspieler-Modus gespielt werden.Kernfunktionen• Planeten und Monde - vollständig zerstörbar und beständig, volumetrisch, Atmosphäre, Schwerkraft, Klimazonen• Spielmodio Kreativ - unbegrenzte Ressourcen, sofortiges Bauen, kein Todo Überleben - realistische Verwaltung von Ressourcen und Lagerkapazitäten; manuelles Gebäude; Tod / Respawn• Einzelspieler - Sie sind der einzige Raumfahrtingenieur• Mehrspielero Kreativ- und Überlebensmodus mit deinen Freundeno kooperativ und wettbewerbsfähigo Anpassung der Privatsphäre: offline, privat, nur Freunde, öffentlicho Bis zu 4 Spieler• Neue Spieloptioneno Szenarien - Bieten Sie eine lineare Geschichte mit actiongeladenem Gameplay, während die meisten Szenarien von Space Engineers einzigartige Sandbox-Umgebungen bieten, in denen die Spieler ihre eigenen Herausforderungen stellen.o Workshop-Welten - bieten Welten an, die von anderen Spielern erstellt wurden.o Benutzerdefinierte Welten - bieten verschiedene anpassbare Welten, in denen Sie Ihr eigenes Szenario starten können.• Anpassbarer Charakter - Skins, Farben, Gemeinschaftsmarkt, männlicher und weiblicher Charakter• Schiffe (klein und groß) - bauen und steuern Sie sie• Raumstationen• Planetenstützpunkte, Außenposten, Städte• Erste Person und Dritte Person• Super große Welten - die Größe der Welt bis zu 1.000.000.000 km Durchmesser (fast unendlich)• Prozedurale Asteroiden - unendlich viele Asteroiden für die Spielwelt• Erkundung - fügt der Spielwelt unendlich viele Schiffe und Stationen hinzu; entdecken, erkunden, erwerben und erobern!• Bohren / Ernten• Manuelles Bauen im Überlebensmodus - Verwenden Sie ein Schweißgerät, um Blöcke aus Komponenten zusammenzusetzen. Verwenden Sie eine Mühle, um Komponenten zu zerlegen und wiederzuverwenden• Verformbare und zerstörbare Objekte - reale Proportionen, Masse, Speicherkapazität, Integrität• Bausteine - über 200 Blöcke (Schwerkraftgeneratoren, Sprungantrieb, Türmchen, Türen, Fahrwerke, Monteur, Raffinerie, Rotoren, Räder, Triebwerke, Kolben, Windturbinen und vieles mehr)• Elektrizität - Alle Blöcke in einem Netz sind in einem Strom- und Computernetzwerk verdrahtet. Strom wird durch Kernreaktoren oder verschiedene Stromquellen erzeugt• Schwerkraft - hergestellt von Planeten und Schwerkraftgeneratoren. Sphärischer Schwerkraftgenerator ebenfalls erhältlich.• Symmetrie / Spiegelung - nützlich im Kreativmodus beim Erstellen von Strukturen, die Symmetrie erfordern• Waffen - automatisches Gewehr, kleine und große Sprengköpfe, kleines Gatling-Geschütz, kleines Schiffsraketenwerfer• mod.io Workshop - Teilen Sie Ihre Kreationen mit der Community (laden und laden Sie Welten, Blaupausen)o Offizielle Lokalisierung: Englisch, Russisch, Chinesisch• Frachtschiffe - autopilotierte Schiffe (Bergleute, Frachter und Militär), die Erz, Barren, Bauelemente und andere Materialien von Sektor zu Sektor transportieren. Sie können geplündert werden, aber Vorsicht, sie enthalten oft Sprengfallen!• Sauerstoff - Helm des Charakters abnehmen, mit dem Sauerstoffgenerator Sauerstoff aus Eis erzeugen• Wasserstoff - Wasserstoffstrahlruder, Wasserstofftanks und Wasserstoffflaschen• Fraktionen: Erstellen und Verbinden von Fraktionen, Bestimmen des Besitzes von Blöcken und Verwalten der Beziehungen zwischen ihnen (feindlich / verbündet).• Fernbedienung - Steuern Sie Schiffe und Türme, ohne sich darin zu befinden• Blaupausen - Speichern Sie Ihr Schiff oder Ihre Station auf einer Blaupause und fügen Sie sie in Ihr Spiel ein• GPS - GPS-Koordinaten im Spiel erstellen, senden, empfangen und verwalten• Voxelhände - gestalten und formen die Asteroiden und ändern ihr Material (nur im Kreativmodus)• Sounds - realistischer und Arcade-ModusSpace Engineers verwendet eine im eigenen Haus erstellte, realistische volumetrische Physik-Engine VRAGE 2.0: Alle Objekte können zusammengebaut, zerlegt, beschädigt und zerstört werden."