Dex: Cyberpunk-Rollenspiel in Metroidvania-Manier nimmt Kurs auf Switch

Tiefgreifende RPG-Mechanik gemischt mit 2D-Side-Scroller-Action

Nichtlineares Gameplay in einer offenen Cyberpunk-Welt

Spannender und ausgereifter Handlungsablauf in einer Neo-Noir-Atmosphäre

Mehrere Dialogmöglichkeiten mit verzweigten Ergebnissen

Mehrere Playstyles - Schleichen, offener Kampf, Diplomatie, Hacking oder eine Mischung aus mehreren

Verschiedene Anpassungsoptionen - wähle deine Ausrüstung, deine Fähigkeiten und sogar die Fähigkeiten deiner kybernetischen Implantate, um neue Wege in der Stadt freizuschalten

Einzigartige Hacking-Mechanik, die dich in den Cyberspace eintauchen lässt

Am 24. Juli 2020 werden Dreadlocks und QubicGames das bereits für PC, PlayStation 4, PlayStation Vita und Xbox One erschienene 2D-Action-Rollenspiel Dex auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann man den Titel bereits für 19,99 Euro vorbestellen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Du spielst die mysteriöse blauhaarige Dex, die wegen ihrer einzigartigen Fähigkeiten von einer mächtigen und rätselhaften Organisation gejagt wird. Erkunde die nebligen, futuristischen Straßen von Harbor Prime in dieser Open-World-Dystopie. Entlarve Verschwörungen und Intrigen, schmiede Bündnisse und sage deinen Feinden den Kampf an, um das System zu Fall zu bringen!Die Welt von Dex ist eine Hommage an einige der größten Neo-Noir- und Cyberpunkwelten und bietet eine ausgereifte Handlung, düstere Atmosphäre und ausgeprägte Charaktere. Das Gameplay ist eine Rückkehr zu klassischen 2D-Platformern und Actionspielen, jedoch gemischt mit tiefgreifenden RPG-Elementen, interaktiven Dialogen und Echtzeitkämpfen.Passe die Fähigkeiten und die Ausrüstung deines Charakters deinem gewünschten Playstyle an - töte aus dem Schatten als lautlose Assassinin, stürz dich als Revolverheldin kopfüber in den Kampf gegen die Macht, setze Überzeugungskünste wie eine gerissene Diplomatin ein oder kämpfe aus der Ferne im Cyberspace als Hackerin. Verwische die Grenze zwischen Menschsein und Cyborg, indem du Augmentationen installierst, die dir übermenschliche Fähigkeiten verleihen und neue Wege in Harbor Prime freischalten - wie in klassischen Metroidvania-Titeln."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch