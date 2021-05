Uncharted 4: A Thief's End: Sony bestätigt PC-Umsetzung

Die Sony Group Corporation hat beim Investorentag bestätigt, dass Uncharted 4: A Thief's End ab 16,89€ bei kaufen ) für PC erscheinen wird.Bei der Präsentation des Unternehmens wurden neue Wachstumsvektoren im Spiele-Bereich gezeigt, die nicht mit den PlayStation-Konsolen in Zusammenhang stehen würden. In diesem "Off-Console-Segment" (PC und Mobile) wurde zunächst die PC-Veröffentlichung von Horizon Zero Dawn als positives Beispiel dargestellt. Der ROI-Wert (Return on Investment; Erfolg im Verhältnis zum eingesetzten Kapital) sei bei dem Spiel auf über 250 Prozent gestiegen. Außerdem würden sie ihre Marken so einem breiteren Publikum zugänglich machen - als Beispiele werden China, Russland und Indien genannt.Es sollen weitere PC-Umsetzungen von PlayStation-Spielen folgen. Hier werden Days Gone und Uncharted 4: A Thief's End aufgelistet. Days Gone ist kürzlich veröffentlicht worden und war von der technischen Umsetzung her, in einem wesentlich besseren Zustand als Horizon Zero Dawn zu Beginn. Die PC-Fassung von Uncharted 4: A Thief's End ist in der Form erstmalig genannt worden. Das Action-Adventure von Naughty Dog wurde 2016 für PlayStation 4 veröffentlicht. Wann die PC-Version erscheinen wird, ist noch unklar. Es setzt auf die Naughty Dog Game Engine, die auf dem PC ihre Premiere feiern wird. Bei Days Gone kam die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Bei Horizon Zero Dawn wurde die Decima-Engine benutzt.