Persona 5: P5S: Atlus bereitet nach Persona 5: The Royal eine weitere Ankündigung vor - 4Players.de

Nach der kurzen und bündigen Ankündigung von Persona 5: The Royal für PlayStation 4 hat Atlus nun die Entwicklung eines weiteren Persona-5-Projekts bestätigt. Laut der Teaser-Website www.P5S.jp wird am 25. April ein neues Mitglied der "Phantom Thieves" die Welt auf den Kopf stellen.Weitere Einzelheiten über P5R (Persona 5: The Royal) und P5S sollen am 24. April bzw. am 25. April während des Persona-Super-Live-Konzerts bekannt gegeben werden. Es wird bereits darüber spekuliert, ob das "S" im Titel mit der lange vermuteten Switch-Version des Rollenspiels in Verbindung stehen könnte."P5S" ist eine der Domains mit Persona-5-Bezug, die im Dezember 2018 zusammen mit "P5M" und "P5B" registriert wurde.