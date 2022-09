Persona 5: PS4-Spielstand nicht kompatibel zur PS5-Version

120 Stunden für die Tonne





( as expected, ) you can't transfer your Persona 5 Royal PS4 save data to the PS5 version of the game pic.twitter.com/XjDkkVI8rg



— Faz | Persona 5 Royal giveaway in pinned (@ScrambledFaz) September 21, 2022

Am 21. Oktober erscheint die technisch aufgewertete PS5-Version des japanischen Rollenspiel-Hits Persona 5 ( ab 25,97€ bei kaufen ) . Der PS4-Spielstand kann in der neuen Version allerdings nicht genutzt werden. Persona 5 , dass am 21. Oktober samt aller bisher verfügbaren Zusatzinhalte für die Playstation 5 erscheint, bietet natürlicherweise einige technische Verbesserungen. Die Auflösung wurde erhöht, die Ladezeiten verkürzt und auch an der Framerate-Front sind Neuerungen zu erwarten. Dennoch besteht nicht nur Grund zur Freude.PS4-Spieler, die bereits eine Menge Zeit – und das ist bei einem Mammut-RPG wie Persona 5 nicht ungewöhnlich – in das Spiel gesteckt haben aber nun auf der Playstation 5 weiterspielen wollen, dürften ob der Meldung ins Gamepad beißen. Denn der PS4-Spielstand kann nicht importiert werden, ein kompletter Neustart des Abenteuers rund um die kostümierte Heldentruppe ist notwendig.Warum es zu dieser technischen Komplikation kommt, haben die Entwickler von Atlus leider nicht beantwortet, ärgerlich ist es dennoch. Da wohl kein PS4-Persona-Spieler durch diesen brennenden Reifen springen wird, bleibt zu hoffen, dass es noch viele Zocker gibt, die bis jetzt noch nicht mit Persona 5 begonnen haben und das Spiel zum ersten Mal auf der PS5 erleben – es lohnt sich auf jeden Fall!