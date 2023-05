Persona 5: Zuhause in Hoenn, Lothric und Shibuya: Drei Lieblingsspiele von Jonas

Persona 5: Schlaflos in Shibuya

Dark Souls 3: Ein Bossbuffet für Feinschmecker

Pokémon Smaragd: Das Pokémon-Paradebeispiel

Sag mir, was du spielst, und ich sage dir, wer du bist: Genau wie meine Kollegen Sören und Paul stand auch ich vor der scheinbar unmöglichen Aufgabe, nur drei Titel stellvertretend fürvorzustellen.Steine in den Weg haben mir dabei vor allem japanische Entwicklerstudios gelegt: Wie soll ich mich zwischen fantastischen Titeln wieoderdenn bitte entscheiden? Zwar standen mitundauch Spiele aus westlicher Produktion zur Auswahl, letztendlich stammendann aber doch allesamt aus dem Land der aufgehenden Sonne.Eigentlich würde es an dieser Stelle reichen, den folgenden Satz zu schreiben: Ich habe eine PlayStation 4 gekauft, nur um Persona 5 zu spielen. Doch weil ich es nicht lassen kann, von demzu schwärmen, ergänze ich diese Aussage gerne noch um ein paar Absätze und erläutere, warum mich das japanische Umfangsungeheuer auch sechs Jahre nach seinem ursprünglichen Release einfach nicht mehr loslässt.Einer der Gründe springt dabei schon beim Startbildschirm ins Auge: Als jemand, der beim Spielen nicht unbedingt viel Wert auf gute Grafik, dafür aber auf einenund eine eigene optische Identität legt, ist Persona 5 für mich in vielerlei Hinsicht der heilige Gral der Videospielwelt. Das gilt auch für den, der seine Vielseitigkeit mit einer starken Jazz-Note verfeinert und mich die drei CDs mit mehr als 100 Songs schon vor dem Spielen hat kaufen lassen.Auch diesind mir in den mittlerweile drei Durchgängen und 300 Stunden in Shibuya und Mementos ans Herz gewachsen wie kaum eine andere Videospiel-Ziehfamilie: Ryuji, Ann, Morgana, Yusuke, Makoto, Futaba und Haru haben mit ihren charmanten Persönlichkeiten und den innigen Interaktionen definitiv mein Herz gestohlen. Und dann wären da ja noch das spaßige Kampfsystem, der abwechslungsreiche Alltag, die abgedrehte Geschichte…Als fieberhafter From Software-Fanatiker durfte ein Titel der japanischen Spieleschmiede auf dieser Liste natürlich nicht fehlen und auch wenn es mir schwer fällt, aus dem düsteren-Kosmos einen Favoriten zu küren, konnte sich am Ende der dritte Teil mit seiner Riege angegen die beklemmende Atmosphäre vonund das Gänsehaut-erzeugende Kampfsystem vondurchsetzen.Als Abschluss der Branchen-prägenden Reihe schärftdas einst vongeschmiedete Genre-Schwert zur Perfektion und auch wenn die Welt weniger geniale Verschachtelungen als der erste Teil aufweist, ist dasbis heute die Speerspitze des Studios. Schon im Hauptspiel durfte ich mich mit der Seele der Asche, dem Namenlosen König, der Tänzerin des Nordwindtals und Champion Gundyr von einem reich bestückten Bossbuffet bedienen.Das DLC-Doppelpack setzt dem reichhaltigen Mahl aber die Krone auf: Mit ihren drei Phasen gehört Schwester Friede zu den härtesten, aber auch den spaßigsten Bossen, denen ich mich in meiner Videospiel-Laufbahn gestellt habe. Und der imposante Schwarzfraß Midir als versteckte Herausforderung wird für mich nur noch vonübertroffen, der auf dem verstaubten Schlachtfeld am Ende der Reise auf mich gewartet und die Trilogie zu ihrem gebührenden Abschluss gebracht hat.Obwohl man das Pokémon-Franchise angesichts der Qualität der letzten Teile mittlerweile fast alsbezeichnen müsste, fühle ich mich schon seit meiner Kindheit mit den Taschenmonstern verbunden. Anfangen mit Pokémon Gold haben mich die unzähligen Kreaturen in ihren Bann gezogen und verlocken mich auch heute noch dazu, mir jeden aktuellen Ableger zuzulegen – egal, wie sehr ich sie auch kritisiere.Mithat Game Freak 2005 allerdings einen zeitlosen Vertreter der Sammelsause geschaffen, den ich fast zwanzig Jahre später immer noch zu meinen Lieblingsspielen zähle.haben dabei natürlich die hervorragende Grundlage geliefert: Da wären zum Beispiel dieder Pokémon, angefangen bei den knuffigen Startern wie Hydropi oder Flemmli bis hin zu außergewöhnlichen Legendaries wie die Regis oder das Wetter-Trio.Oder der, der mir aus den Lautsprechern meines Game Boy Advance SP entgegenplärrte und seit letztem Jahr, den Remakes sei Dank, neu orchestriert auf sechs CDs in meinem Regal steht. Und nicht zu vergessen die, trotz ihrer Wassermassen, grandios gestaltete, die in Smaragd mit der erweiterten Safari-Zone und der umfangreichen Kampfzone für noch mehr Spielspaß sorgt. Ein echter Klassiker, und für mich bis heute der beste Teil der Reihe.