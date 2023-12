Persona 5: Rollenspiel und Spin-Offs erreichen neuen Meilenstein

Persona 5: Besondere Illustration feiert Meilenstein





The worldwide sales of the Persona 5 series have surpassed 10 million units! 🎉



To celebrate, check out this special thank-you illustration from Shigenori Soejima! Thank you so much to our players for your continued support.#P5D #P5R #P5S #P5T pic.twitter.com/uTdN85VgsS



— Official ATLUS West (@Atlus_West) December 15, 2023

Lange galt die japanische Rollenspielreihe Persona als geschätzter Geheimtipp, mitist sie 2016 allerdings vollständig im Mainstream angekommen und bringt seitdem ein Spin-Off nach dem anderen hervor.Zusammen mit allen Ablegern knackte Persona 5 nun einen neuen Meilenstein:haben sich die Spiele rund um die Phantomdiebe verkauft. Publisher und Entwickler Atlus bedankte sich für die rege Unterstützung bei den Fans und feiert den frischen Erfolg mit einem Sale in Japan sowie einerAuf der offiziellen Website der Reihe teilte man die frohe Kunde und verriet, dass von den zehn Millionen rund ein Drittel auf das Konto des Hauptspiels gehen:sind über die (virtuelle) Ladentheke gegangen und in den Händen der Fans gelandet. Wie genau die anderen Ableger zu der Summe beigetragen haben, verriet man leider nicht. Auf Twitter veröffentlichte man zum feierlichen Anlass eine hübsche Zeichnung von, der maßgeblich an der Kunst von Persona 5 beteiligt war.Mit– eine erweiterte Fassung des Hauptspiels, die das Rollenspiel mittlerweilegebracht hat – sowie dem Rhythmus-Ausflug, dem Dynasty Warriors-Ablegerund dem jüngst erschienenen Strategie-Spin-Offkönnen diemittlerweile in den verschiensten Genres erlebt werden.Ob Fans noch einen weiteren Ableger serviert bekommen oderwerden kann, ist aktuell noch unklar. Zumindest nächstes Jahr scheint sich Atlus aber erst einmal aufund die völlig neue IPzu konzentrieren, die beidedurften. In der Zwischenzeit verrät, ob die Phantomdiebekönnen.