Tales from the Borderlands - Episode 1: Zer0 Sum: Neu-Veröffentlichung auf PS5 und Series X geplant?

Seit dem Aus von Telltale Games ist Tales From The Borderlands nicht mehr zum Kauf erhältlich - zumindest, was die digitale Version angeht. Das könnte sich jedoch bald wieder ändern: Es gibt Hinweise darauf, dass Take-Two und damit die Muttergesellschaft von Gearbox Software eine Neu-Veröffentlichung des humorvollen Abenteuers auf den neuen Konsolen und dem PC plant.Zwar ist offiziell noch nichts angekündigt, doch eine neue Alterseinstufung bei PEGI für das Episoden-Spiel gibt Hoffnung, dass man sich auf PS5 und Xbox Series X sowie dem PC demnächst wieder nach Pandora begeben darf. In der Vergangenheit hat der Autor von Borderlands 3 zudem den Wunsch geäußert , die Geschichte von Tales From The Borderlands fortsetzen zu wollen.