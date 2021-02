Tales from the Borderlands - Episode 1: Zer0 Sum: Wird bald wieder in digitaler Form erhältlich sein

Bei der heutigen "Borderlands Show" ist bestätigt worden, dass Tales from the Borderlands nach mehr als einem Jahr wieder im digitalen Handel erhältlich sein wird. Die wiederveröffentlichte Version bietet alle fünf Original-Episoden in einem Paket und wird am 17. Februar 2021 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Man kann das Spiel über die Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox Series X|S oder PlayStation 5 spielen."Tales from the Borderlands spielt zwischen den Ereignissen in Borderlands 2 und Borderlands 3 und folgt zwei unglaubwürdigen Erzählern auf einer Mission, die aus Gier entstand, aber zu Größe führt. Die Entscheidungen des Spielers machen diese Geschichte zu seiner ganz eigenen, mit jeder Menge unvorhergesehener urkomischer bis herzerweichender Konsequenzen. Dieses unverzichtbare Kapitel der Borderlands-Saga schildert das Schicksal unvergesslicher Charaktere wie Handsome Jack und Scooter."