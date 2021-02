Tales from the Borderlands - Episode 1: Zer0 Sum: Switch-Umsetzung angekündigt

Neben der Neuveröffentlichung ( siehe News ) gibt es noch eine weitere Neuigkeit rund um Tales From the Borderlands, das 2014 von Telltale Games in Kooperation mit Gearbox Software entstand: Wie Publisher 2K bekannt gibt, wird das Spiel am 24. März auch noch für Switch erscheinen.Genau wie auf den anderen Plattformen erfolgt das Comeback nicht im ursprünglichen Episodenformat, sondern als Komplettpaket. Auf PC, PS4 und Xbox One ist Tales From the Borderlands mittlerweile wieder verfügbar, nachdem es zuvor aufgrund der Telltale-Pleite aus digitalen Stores entfernt wurde.Letztes aktuelles Video: Relaunch Trailer