No Man's Sky: Beyond-Update beinhaltet VR-Modus auf der PS4 - 4Players.de

Das für Sommer 2019 bereits angekündigte Beyond-Update für No Man's Sky wird auf der PlayStation auch eine kostenlose VR-Unterstützung bieten. Das hat Hello Games im Rahmen von Sonys News-Sendung State of Play angekündigt. Dabei wird man offenbar das gesamte Spiel in der virtuellen Realität erleben können: Gezeigt wurden u.a. Szenen aus Cockpits von Raumschiffen, Erkundungen von Planeten und Sequenzen mit Vehikeln am Boden.Offen ist derzeit die Frage, ob die VR-Unterstützung zunächst exklusiv für PSVR angeboten wird oder Beyond auch auf dem PC die beiden Headsets Oculus Rift und HTC Vive zum Start oder später unterstützen wird.Letztes aktuelles Video: Beyond Announcement