No Man's Sky: Fans bedanken sich mit einem Werbeplakat für die Unterstützung des Spiels bei Hello Games - 4Players.de

our community has bought the billboard outside our office to say Thank You



Oh. My. God.https://t.co/oGTjFI4WWG



— Sean Murray (@NoMansSky) 13. Juni 2019

Die Entwickler von No Man's Sky (Hello Games) hatten nach der Veröffentlichung ihres Weltraum-Erkundungsabenteuers mit massiver Kritik, bis hin zu Drohungen , zu kämpfen, da das Spiel den gegebenen Versprechen und dem Hype nicht gerecht wurde. In den vergangenen Jahren hat sich das Spiel allerdings gemausert und wurde stetig (kostenlos) verbessert, u. a. mit Multiplayer-Funktionen.Die umfangreiche Unterstützung des Spiels seitens der Entwickler möchte ein Fan nun mit einem Dankeschön honorieren . Er möchte ein Plakat mit der Aufschrift "Danke Hello Games" auf einer Werbetafel in der Nähe des Studios (in Guildford) für zwei Wochen platzieren. Auch eine Kiste Bier und ein Mittagessen soll den Entwicklern spendiert werden. Finanziert werden sollte das Vorhaben via Crowdfunding bei gofundme . 1.750 Dollar waren das Ziel und mittlerweile haben 199 Unterstützer 3.076 Dollar zugesagt.Der Initiator hat sich bereits auf die überraschend große Nachfrage zu Wort gemeldet und meinte, dass die überschüssigen Einnahmen, die nicht für das Plakat und für die Aufmerksamkeit für Hello Games verwendet werden, für einen guten Zweck gespendet werden. Er schreibt, dass Spiele und Konsolen für kranke oder eingeschränkte Kinder in der Region gekauft werden sollen. Weitere Details sollen folgen.Letztes aktuelles Video: VR Reveal