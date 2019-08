No Man's Sky: Multiplayer und VR-Unterstützung: Termin des Beyond-Updates steht fest - 4Players.de

Das große Beyond-Update wird am 14. August 2019 kostenlos für No Man's Sky auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen . No Man's Sky: Beyond erweitert die Online-Multiplayer-Möglichkeiten. Fortan werden sich die Spieler überall im Universum treffen und gemeinsam spielen können. Virtual-Reality-Plattformen (PlayStation VR und Steam VR) werden nach der Beyond-Installation ebenfalls unterstützt. Genauere Angaben sollen bald folgen.No Man's Sky: Beyond ist das siebte große (kostenlose) Update für das prozedurale Universum seit 2016. Beyond ist vom Umfang her vergleichbar mit dem Next-Update, das letztes Jahr veröffentlicht wurde.Letztes aktuelles Video: Beyond Termin