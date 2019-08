No Man's Sky: Beyond-Version erscheint auf Blu-ray im Handel - 4Players.de

Wie Sony mitgeteilt hat, wird die PS4-Version von No Man's Sky einschließlich des Beyond-Updates auch auf Blu-ray veröffentlicht. Am 11. November soll es so weit sein, etwa drei Jahre nach Erscheinen der ersten Ausgabe des Weltraum-Abenteuers, wie der federführende Entwickler Sean Murray in einem kurzen Eintrag auf dem PlayStation-Blog beschreibt. Die aktuelle Fassung unterstützt dabei auch PlayStation VR. Spielszenen aus Beyond seht ihr im nachfolgenden Video.Murray: "Beyond erschien letzte Woche und ist unser größtes und in gewisser Weise wichtigstes Update. Es erweitert Multiplayer massiv und erhöht die Kapazität für soziale Interaktionen erheblich. Darüber hinaus ist das gesamte Spiel nun vollständig in VR spielbar. Es bietet auch eine ganze Reihe an neuen Funktionen, große und kleine, die zusammen mit den beiden anderen Säulen das bilden, was wir No Man’s Sky Version 2.0 nennen."Letztes aktuelles Video: Beyond Der VR-Einstieg