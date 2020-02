No Man's Sky: Living-Ship-Update mit organischen Raumschiffen, die aus Eiern schlüpfen

The Living Ships Update



🥚 Living Void Ships

🍆 Organic Technologies

🐔 Origin Story Mission

🦑 Tentacle Cockpit

🐙 Varied Space Encounters

😘 Space NPCS

👍 Quality of Life Improvements



Für No Man's Sky ist das neunte (kostenlose) Update erschienen. Mit dem Living-Ship-Update werden (seltene) organische Raumschiffe eingeführt, die erst aus einem Ei schlüpfen müssen und dann mit der Zeit "wachsen".Der neue Raumschifftyp umfasst auch neue biologische Technologien, die sich auf "ungewöhnliche Art und Weise" verbessern lassen. Ein neuer Story-Handlungsstrang rund um die lebenden Raumschiffe, vielfältigere Begegnungen im Weltraum, Cockpits mit Tentakeln (auch in VR) und viele weitere Verbesserungen werden von Hello Games erwähnt. Das Change-Log findet ihr hier . Im Trailer ist zudem die Stimme des mittlerweile verstorbenen Rutger Hauer zu hören.Letztes aktuelles Video: Living Ship Trailer