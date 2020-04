No Man's Sky: Weitere "ambitionierte" Updates für 2020 geplant

In einem Blog-Eintrag auf der offiziellen Homepage von No Man's Sky haben sich die Entwickler von Hello Games über die Zukunft ihrer Weltraum-Sandbox geäußert, die nach dem großen Beyond-Update des vergangenene Jahres mit "Synthesis", "Living Ship" und "Exo Mech" bereits drei weitere Inhalts-Updates bekommen hat, die unter anderem ein lebendes Raumschiff und einen Mech als Erkundungsfahrzeug hinzufügten.Obwohl eine konkrete Ankündigung eines weiteren großen Updates noch aussteht, stellte Sean Murray klar, dass man mit No Man's Sky noch nicht fertig sei. So stünden im Jahr 2020 weitere "ambitionierte Zusatzinhalte" auf dem Plan, die man derzeit aus dem Homeoffice heraus entwickeln würde. Da in Blogposts zuvor eine etwas höhere Update-Frequenz angekündigt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass 2020 kein neues "Beyond" ansteht, sondern sich neue Inhalte, Erweiterungen und Anpassungen auf mehrere, kleinere Updates verteilen werden.Letztes aktuelles Video: Exo Mech Trailer