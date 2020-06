No Man's Sky: Kostenloses Update beinhaltet CrossPlay

Am 11. Juni erscheint ein neues Update für die prozedurale Weltraum-Erkundung No Man's Sky, das die Unterstützung von CrossPlay beinhalten wird. Nach Angaben auf der offiziellen Seite werden demnach PS4-, Xbox-One- und PC-Spieler gemeinsam den Aufbruch zu den Sternen erleben dürfen. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil sich Sony in der Vergangenheit meist weigerte, ein Zusammenspiel zwischen der hauseigenen Konsole und Xbox One zu gestatten. Wie zuvor berichtet , wird No Man's Sky ab dem 11. Juni auch Teil des Angebots im Xbox Game Pass und steht auf dem PC neben Steam fortan auch im Microsoft Store zum Kauf bereit. In dem News-Update von Hello Games wurde jetzt außerdem bestätigt, dass auch diese PC-Version im Game Pass zur Verfügung stehen wird.Letztes aktuelles Video: Exo Mech Trailer