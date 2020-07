No Man's Sky: Desolation-Update mit verlassenen und gruseligen Frachtern

Für No Man's Sky ist das Desolation-Update veröffentlicht worden. Nach der Update-Installation wird man verlassene Frachter mit prozedural-generierten Innenräumen erkunden können und dabei auf viele (gruselige) Überraschungen treffen. Manche Frachter wurden z.B. von einer unheimlichen fremden Präsenz verseucht. Ansonsten werden mehr Anpassungen für Frachter, Grafik-Verbesserungen, eine Überarbeitung der Kämpfe, neue Nexus-Missionen etc. versprochen. Das Change-Log findet ihr hier "Scavenge and survive in the haunted wreckage of derelict freighters with the Desolation update. Introducing procedurally-generated freighters, more story content, combat improvements, freighter customisation and more!"