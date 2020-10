No Man's Sky: Next-Generation-Update hebt passend zum Konsolen-Verkaufsstart ab

Hello Games wird das Next-Generation-Update für No Man's Sky ab 24,40€ bei kaufen ) am 10. November für Xbox Series X|S und am 12. November für PlayStation 5 veröffentlichen. Es wird als kostenloses Update für die Besitzer des Basisspiels auf PS4 und Xbox One zur Verfügung stehen.Das Next-Gen-Update auf Version 3.10 wird für wesentlich aufwändigere und lebendigere Planeten, höhere Sichtweite, bessere Grafik, umfangreicheren Basisbau, 32 Personen im Multiplayer-Modus, 4K-Grafik mit 60 Bildern pro Sekunde auf PS5 sowie Xbox Series X und Cross-Play sorgen. Auf der Xbox Series S wird man zwischen "höherer Auflösung mit 30 fps" und einer 60-fps-Option wählen können. Alle Verbesserungen sollen für PC-Spieler (Grafikdetails: Ultra) bereits verfügbar sein. Die Ladezeiten sollen auf den Next-Gen-Konsolen bis zu zehnmal schneller sein. Die PS5-Version wird Trigger-Feedback (Controller) und 3D Audio unterstützten. PS4-Spieler müssen ihre Speicherstände in die "Cloud hochladen", um auf PS5 weiterspielen zu können. Xbox-Spieler können direkt weitermachen. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Next Generation Trailer