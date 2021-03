No Man's Sky: Expeditions: Update 3.3 bringt neuen Spielmodus

Für No Man's Sky ab 22,99€ bei kaufen ) erscheint heute das Expeditions-Update (v3.3). Es fügt einen neuen Spielmodus rund um Expeditionen hinzu, die sich jede Saison verändern und um Community-Herausforderungen drehen werden. Ansonsten wollen die Entwickler zahlreiche Verbesserungen und Performance-Optimierungen vorgenommen und die Missionen (auf den Raumstationen) überarbeitet haben. Das Change-Log findet ihr hier Sean Murray von Hello Games schreibt im PlayStation.Blog : "In dieser Variante starten alle Spieler gemeinsam auf demselben Planeten, von dem aus sie auf eine Gemeinschaftsexpedition aufbrechen. Mittels des Expeditionsplaners können Reisende auf eine Vielzahl von Meilensteinen aufbrechen, von denen jeder seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt ... Einige davon sind einfach, andere werden nur die engagiertesten Spieler bestehen. Erfüllte Meilensteine schalten wunderschöne Missionsabzeichen frei, aber auch zahlreiche neue Inhalte, die von allen Speicherständen aus verwendet werden können. Als Alternative zu unseren vier vorhandenen Modi Normal, Kreativ, Überleben und Dauerhafter Tod gibt es eine Reihe von Community-fokussierten saisonalen Abenteuern, die im Lauf der Saison größer, vielschichtiger und überraschender werden. In den kommenden Wochen werden Spieler, die die Erkundungsziele erfüllen, einzigartige Belohnungen freischalten, die sie in die anderen Spielmodi mitnehmen können. Belohnungen wie ein cooles neues Jetpack, ein exklusives Schiff, eine Waffe oder einen Titel ... und vieles mehr. Für das Absolvieren einer Mission werden außerdem ikonische Missionsabzeichen aus einer großen neuen Sammlung freigeschaltet. In neuen Expeditionen starten Spieler das Spiel mit einer Reihe von Technologien, Anpassungen, neuen Schiffen und Waffen; so werfen sie einen ersten Blick auf einige der unendlichen Möglichkeiten des Universums. Am Ende der Saison werden Expeditionen in Speicherstände für den Modus 'Normal' umgewandelt, sodass ihr sie weiterspielen könnt."Letztes aktuelles Video: Expeditions Trailer