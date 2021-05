No Man's Sky: Die SSV Normandy SR-1 (Mass Effect) als Belohnung in der Expedition

Passend zur kürzlichen Veröffentlichung der Mass Effect - Legendary Edition hält die SSV Normandy SR-1 im Zuge eines Cross-Promotion-Events Einzug in No Man's Sky ab 22,99€ bei kaufen ) .EA und BioWare: "Als Überraschung für die Community, ist dieses Easter Egg die Belohnung für Spieler, die eine mysteriöse Expedition abschließen, die in der letzten Woche im Spiel erschienen ist. Die Spieler haben bis zum 31. Mai 2021 Zeit, die Expedition zu unternehmen, um die Normandy SR-1 dauerhaft ihrer Flotte hinzuzufügen".Der Expeditions-Modus ist Ende März 2021 hinzugefügt worden und dreht sich um Community-Herausforderungen, die sich jede Saison verändern.Sean Murray von Hello Games schrieb zu diesem Modus im PlayStation.Blog : "In dieser Variante starten alle Spieler gemeinsam auf demselben Planeten, von dem aus sie auf eine Gemeinschaftsexpedition aufbrechen. Mittels des Expeditionsplaners können Reisende auf eine Vielzahl von Meilensteinen aufbrechen, von denen jeder seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt ... Einige davon sind einfach, andere werden nur die engagiertesten Spieler bestehen. Erfüllte Meilensteine schalten wunderschöne Missionsabzeichen frei, aber auch zahlreiche neue Inhalte, die von allen Speicherständen aus verwendet werden können."Letztes aktuelles Video: Mass Effect Normandy Trailer