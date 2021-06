No Man's Sky: Prisms: Patch 3.50 mit Grafik-Verbesserungen und DLSS veröffentlicht

Für No Man's Sky ab 28,99€ bei kaufen ) ist das Update 3.5 "Prisms" veröffentlicht worden. Es wertet das Weltraum-Abenteuer von Hello Games mit visuellen Verbesserungen und neuen Grafik-Technologien auf.Hierzu gehören z.B. Reflexionen (Screen Space Reflections auf PC, PS5, Xbox One X und Xbox Series X/S), neue Textur- und Partikeleffekte, mehr Details in den unterirdischen Biomen, verbesserte Beleuchtung, Warp-Effekte und Kreaturen-Fell. Auf dem PC wird ebenfalls die Unterstützung von DLSS auf Nvidia-RTX-Grafikkarten eingeführt. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Prisms Trailer