No Man's Sky: Endurance-Update bringt lang überfällige Neuerung

No Man's Sky: Update lässt euch eure Frachter frei gestalten

Was sich sonst noch verbessert hat

Ein neues Update mit dem Namen Endurance verbessert nicht nur einige Optionen, die ihr an euren Frachtern vornehmen könnt. Auch der Weltraum von No Man's Sky soll abwechslungsreicher werden.Die Verbesserungen für die Frachter sind die ersten in der Richtung, die die Entwickler uns seit dem Release von No Man's Sky im Jahr 2016 zur Verfügung stellen. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe optischer Verbesserungen sowie neue Optionen, die das Base Building betreffen.Wer sich schon immer etwas mehr Individualität in No Man's Sky gewünscht hat, dem wird mit den Verbesserungen hinsichtlich der Frachter des Spiels entgegengekommen. Kreative Köpfe haben von nun an die Möglichkeit, sich bei der Gestaltung der Transportschiffe so richtig auszutoben. Neue Gänge und Laufstege, die sich im äußeren Bereich der Raumfähren anbringen lassen, sowie Fenster, über die ihr die wundersamen Weiten des Weltraums stets im Auge behalten könnt, gehören zu den Optionen.Darüber hinaus bekamen die Brücken der Frachter einige sinnvolle Verbesserungen spendiert: Sie ermöglichen fortan sofortige Sprünge und Teleportationen. Ganze Themenräume sollen den Spielern zukünftig ermöglichen , "schnell ein optisch abwechslungsreiches und unverwechselbares Zuhause in den Sternen zu errichten". Die von Haus aus dekorierten Räume könnt ihr weiter anpassen oder auch komplett entleeren, um eurer eigenen innenarchitektonischen Ader freien Lauf zu lassen. Eine mehr und mehr dynamische Crew sorgt zusätzlich für ein lebendiger wirkendes Miteinander an Deck.Neben den bereits angesprochenen Änderungen kommen ein paar nützliche Quality of Life-Verbesserungen für No Man's Sky dank des Endurance-Updates in das Spiel. Neue Technologien machen es möglich, Pflanzen nicht nur besser an- und abbauen zu können, sondern auch ferne Planeten präziser zu analysieren.Die eingangs erwähnten optischen Neuerungen des Weltraums an sich betreffen vor allem die Asteroiden, die dank des Updates nun abwechslungsreicher gestaltet sein sollen, sowie schwarze Löcher und den planetarischen Nebel, durch den das stellare Setting erst seine volle Pracht entfalten soll. Nintendo Switch-Besitzer dürften sich über das Update besonders freuen, immerhin kommen sie im Oktober erstmals in den Genuss von No Man's Sky, wenn der Titel sein Debüt auf dem Handheld-Hybriden feiert Letztes aktuelles Video: Leviathan Expedition