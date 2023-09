No Man's Sky: Sean Murray freut sich über "größten Monat in den letzten paar Jahren"

No Man's Sky: Entwicklerstudio feiert jüngsten Erfolg - heißt neue Spieler willkommen





7 years in and No Man's Sky is having its biggest month in the last few years! 💪



Across all platforms - PC, XBox, Gamepass, Switch, PlayStation, Mac and VR 🙏



Welcome to the community ❤️ pic.twitter.com/rNKMGFXoBS



— Sean Murray (@NoMansSky) September 11, 2023

Währendbrandneues Sci-Fi-Spektakel Starfield aktuell einen nahezu astronomischen Start mit über sechs Millionen Spielern verzeichnen darf, treten gleichzeitig auch andere Space-Spiele in den Vordergrund – zum BeispielEs erweckt sogar den Anschein, dass diedie Aufmerksamkeit, die Genre- und Setting-verwandte Titel genießen, noch einmalWieSean Murray über Twitter höchstpersönlich bekannt gibt, erfreut sich No Man’s Sky aktuell seinesder vergangenen Jahre. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund, dass das Space-Adventure bereits vor stolzenerschienen ist, besonders beeindruckend.Ganz konkret ist hier vom „größten Monat in den letzten paar Jahren“ die Rede, während Murray im selben Atemzug noch einmal alle neuen Spieler in seinerwillkommen heißt. Zuvor listet er alle verfügbaren Plattformen – also der PC, die Xbox-Konsolen, Microsofts Game Pass, die Nintendo Switch, Mac und auch die Virtual Reality-Geräte – auf.No Man's Sky hatte mit einigenzum Launch des Titels zu kämpfen. Seitdem hat Hello Games aber intensiv an seinem Spielund im vergangenen Jahr sogar für eine Switch-Portierung gesorgt. Nutzer schwärmen mittlerweile von dem Open World-Abenteuer im All, was sich auch in seinenwiderspiegelt, die in der jüngeren Vergangenheit auf Steam sogar „sehr positiv“ ausfallen.Auch, wenn sich beide Spiele nur in Ansätzen und gerade wegen ihres Sci-Fi-Settings ähneln mögen, findet man Sean Murrays Weltraumabenteuer immer wieder in den Listen der empfehlenswertesten. Ob es sich aber auch tatsächlich lohnt,Letztes aktuelles Video: Leviathan Expedition