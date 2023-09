No Man's Sky: Für PC & Konsolen - Echoes Patch 4.45 bringt fast 50 Verbesserungen mit

No Man’s Sky: Neues Update 4.45 bügelt euren Raumanzug glatt – die Patch Notes im Überblick

Ein sehr seltenes Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Mission A Leap in the Dark nach dem Öffnen des Portals nicht fortgesetzt werden konnte.

Ein seltenes Problem wurde behoben, durch das der Artemis-Pfad nach der Konvertierung eines Spielstands aus dem Expeditionsmodus nicht korrekt gestartet werden konnte.

Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem der Story-Katalog für Under a Rebel Star nicht den letzten Eintrag anzeigte.

Die Belohnungen, die der Autophage beim Üben von Sprachfertigkeiten gibt, wurden verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige Autophage-Texte im Story-Katalog nicht korrekt angezeigt wurden.

Die Liste der abgeschlossenen Ziele, die im Missionsprotokoll angezeigt wird, wurde erweitert.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass einige Missionen Spieler zum Stationskern führten, während sie sich in einem verlassenen System befanden, in dem kein Stationskern vorhanden war.

Es wurde ein Problem in They Who Returned behoben, bei dem der Autophage im anfänglichen harmonischen Lager nach dem Zurücksetzen der Mission einen falschen Dialog anzeigen konnte, wodurch der Missionsablauf blockiert wurde. Spieler, die bereits von diesem Problem betroffen sind, müssen die Mission möglicherweise erneut zurücksetzen, um fortfahren zu können.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Missionen Spieler zu Absturzstellen schickten, an denen sich kein Schiff befand.

Es wurde ein Problem behoben, das es Spielern ermöglichte, Frachtkapseln und Geschütztürme auf ihren eigenen Frachtern zu zerstören.

Der Meilenstein der Outlaw-Fraktion für das Töten von Händlern wurde durch einen Meilenstein für das Plündern von Frachtern ersetzt.

Das Verhalten von kleinen KI-Jägern in der Nähe großer Schiffe wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler verwertbaren Schrott zerstören konnten, während ihr Inventar voll war, und dadurch den Schrott nicht erhielten.

Ein seltenes Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass Spielern langsam der Sauerstoff ausging und sie starben, obwohl sie sich auf einer Planetenoberfläche befanden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Schiffsinventar außerhalb der Reichweite lag.

Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass alle Kreaturen kacken konnten. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass an den Wächtersäulen falsche Multitools verfügbar waren.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass sich Spielerumhänge beim Platzieren von Basisteilen fehlerhaft verhielten.

Ein seltenes Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass der Spieler beim Laden durch den Boden fiel.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Spieler durch den Boden fielen, wenn sie ein bestimmtes Basisteil eines Frachters benutzten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass alle Spieler in einem System ihren Rang verloren, wenn ein anderer Spieler zivile Frachter zerstörte.

Es wurde ein Problem behoben, das die Verwendung der Gyro-Optionen-Seite auf der Switch unter bestimmten Umständen verhinderte.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die falschen Symbole für den Umhang des Rückkehrers und den Umhang des Wanderers verwendet wurden.

Neuer Dreadnaught-Warp-Effekt hinzugefügt.

Es wurde eine Leistungsoptimierung für das Rendering von Instanzen eingeführt.

Das Rendering von Licht wurde leicht optimiert.

Es wurde ein Rendering-Problem behoben, das einen kurzen visuellen Glitch verursachen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, das bei einigen Partikeleffekten zu visuellen Störungen führen konnte.

Ein visuelles Problem mit Partikeln bei der Verwendung von HDR wurde behoben.

Es wurde eine Optimierung des Himmels- und Sternrenderings eingeführt.

Die visuelle Qualität des Sternrenderings wurde verbessert.

Ein Problem mit Rendering-Fehlern, das nur auf der Xbox auftrat, wurde behoben.

Die FSR2-Grafik auf Nintendo Switch wurde weiter verfeinert und verbessert.

Es wurde eine Reihe von Rendering-Optimierungen für Nintendo Switch eingeführt.

Es wurde eine Reihe von Texturoptimierungen und Verbesserungen für Nintendo Switch eingeführt.

Es wurde eine bedeutende Speicheroptimierung für Switch eingeführt.

Ein Absturz im Zusammenhang mit der prozeduralen Texturerzeugung wurde behoben.

Es wurde ein speicherbezogener Absturz behoben, der bei der Rückkehr zum Modus- oder Speicherbildschirm während eines Sturms auftreten konnte.

Eine Reihe von Abstürzen im Zusammenhang mit der Speicherverwaltung wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit dem Grafikspeicher auf dem PC wurde behoben.

Es wurde ein Absturz behoben, der PC-Benutzer mit bestimmten AMD-Grafikkarten betreffen konnte.

Es wurde ein Absturz behoben, der nur auf dem PC auftreten konnte, wenn No Man's Sky gespielt wurde, während andere Anwendungen den Videospeicher beanspruchten.

Nachdem Hello Games sich erst in der vergangenen Wochedurfte, revanchiert man sich nun nur kurz darauf mit einem, der fastfür PC- und Konsolen-Spieler mit auf den Weg bringt.Das neuein Form von, welches erst kürzlich veröffentlicht wurde, nimmt dabei sowohl auf der Gameplay- als auch auf der technischen Ebene einige Probleme in Angriff. Doch was steckt genau dahinter?Während das große Echoes-Update bereits im August für No Man’s Sky erschienen ist und einige spannende Neuerungen mit im Gepäck hatte, wird mit Version 4.45 nun noch einmal etwasam Sci-Fi-Spektakel vorgenommen. Dank desgewinnt der Titel gerade noch einmal ordentlich an Aufwind, weswegen die vielen Verbesserungen den begeisterten Spielern wohl gerade recht kommen dürften.Den zufolge wurde beispielsweise an den FSR2-Visuals auf der Nintendo Switch geschraubt, während gleichzeitig natürlich auch weitere Optimierungen vorgenommen wurden. Wer es genauer wissen will, wirft einen Blick in die offiziellen Notizen – oder aber unsere nachfolgendeSolltet ihr das Space-Adventure schon vor einer ganzen Weile ins All geschossen haben, weil euch die Startschwierigkeiten, die es hatte, einfach nicht richtig warm mit ihm werden ließen, solltet ihr dem Titel nach den neuesten Verbesserungen womöglich noch einmal einegeben. Seit seinem Release hat sich ohnehin viel getan und wir verraten euchwirklich anfühlt.Letztes aktuelles Video: Leviathan Expedition