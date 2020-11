Pure Pool: Später Anstoß für die Billard-Simulation auf Switch

Unübertreffbare Immersion: Tauche ein in die atemberaubend realistische und grenzenlosen Spaß bereitende Welt von Pure Pool. Baue deine Lieblingsvarianten des Pool- und Snookerspiels auf, ohne dass dabei dein Spielerlebnis auch nur im Geringsten von Ladezeiten gestört wird.

Noch mehr Arten zu Spielen: Nimm an Hunderten von Pool- und Snookerevents teil, bei denen in einer Vielzahl von Modi - darunter Amerikanisches 8-Ball, 9-Ball, Blackball und Killer - gespielt wird. Und fordere dich dann selbst in rasanten Modi wie Schnellabräumer, Countdown und Königsdisziplin heraus, um dich in den weltweiten Bestenlisten nach oben zu arbeiten und neue Belohnungen freizuschalten!

Spiele gemeinsam: Vergnüge dich gemeinsam mit Freunden in lokalen Mehrspielerpartien oder tritt Pure Pools Online-Community bei, um dich mit Spielern aus der ganzen Welt in netzwerkübergreifenden Mehrspielermatches zu messen! Und selbst nachdem sich deine Freunde aus dem Spiel verabschiedet haben, kannst du offline gegen ein Duplikat ihrer DNS antreten!

Werde zum Profi: Nimm die Herausforderung des Kampagnenmodus an und spiele dich an die Spitze der Meisterschaften in 8-Ball, 9-Ball, Blackball und Snooker. Stelle deine Fähigkeiten in über 480 Events auf die Probe, indem du dir mit einer Reihe von KI-Gegnern aus der Amateur-, Profi- und Meisterklasse spannende Duelle lieferst. Sammle auf dem Weg an die Spitze Sterne ein, indem du erfolgreich Zusatzherausforderungen abschließt.

Präzise Steuerung: Dank einer Vielzahl von verfügbaren Steuerungsoptionen kannst du jedes Mal, wenn du an den Tisch trittst, deine besten Stöße schnell und problemlos ausführen. Wähle aus: brandneue Touchscreen-Steuerung, klassische Twin-Stick-Steuerung, Steuerung per Nintendo Switch Pro Controller oder die für Mehrspielerpartien konzipierte Steuerung mittels zweier Joy-Con!

Am 17. November 2020 und damit mehr als sechs Jahre nach der Veröffentlichung auf PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) haben Ripstone Games und die VooFoo Studios ihre Billard-Simulation Pure Pool ab 19,39€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 13,99 Euro, enthält alle bisher erschienenen DLCs und unterstützt Cross-Play mit der Steam-Fassung. In der Spielbeschreibung heißt es: "Genieße die realistischste und immersivste Billardsimulation auf der Nintendo Switch - mit atemberaubender 1080p-Grafik, ultrarealistischer Spielphysik, ausgezeichneter Steuerung und mehr Varianten, Pool und Snooker zu spielen, als jemals zuvor!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer