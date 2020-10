Phantom Breaker: Omnia: Erweiterte Version des 2D-Anime-Kampfspiels für 2021 angekündigt

Screenshot - PBR (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - PBR (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - PBR (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - PBR (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - PBR (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - PBR (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - PBR (PC, PS4, Switch, One)

"20 Charaktere: Inklusive aller Charaktere und Gastcharaktere von Phantom Breaker: Extra wie Kurisu Makise von Steins; Gate und zwei brandneue Charaktere, die speziell für Phantom Breaker: Omnia erstellt wurden.

Wähle aus 3 verschiedenen Kampfstilen: Schnell, Schwer und Omnia! Die 3 verschiedenen Stile im Spiel können die Geschwindigkeit, Kraft und Mechanik deiner Charaktere drastisch verändern.

Die Fähigkeit, erstaunliche Combos und Spezialangriffe auszuführen, war noch nie einfacher als mit dem Kampfsystem von Phantom Breaker: Omnias, das überarbeitet und neu ausbalanciert wurde.

Dual Language Audio und mehr! Zum ersten Mal für einen Phantom Breaker Titel werden alle Charaktere über englische Synchronsprecher verfügen. Der Text des Spiels wird auch in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch übersetzt.

Die Hintergrundmusik für jeden Charakter wurde überarbeitet und mit der Option zum Abspielen der ursprünglichen Hintergrundmusik neu gemischt.

1-gegen-1-Kämpfe für 1 bis 2 Spieler (lokal oder online)"

Phantom Breaker Omnia ist für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt worden. Das Spiel von GameLoop, Mages und Rocket Panda Games ist eine erweiterte Version von Phantom Breaker: Extra - ein 2D-Anime-Fighter (1-gegen-1), der 2011 in Japan veröffentlicht wurde und es bisher nicht in westliche Gefilde geschafft hat. Phantom Breaker Omnia soll neue Charaktere, Full-HD-Grafiken etc. bieten.Story: "Ein mysteriöser Mann, der nur als "Phantom" bekannt ist, erschien in Tokio - der Hauptstadt Japans - und manipulierte verletzliche Jugendliche dazu, sich gegenseitig zu bekämpfen und verlieh ihnen mystische Waffen von großer Stärke, die als "Fu-mension Artifacts" bekannt sind. Im Gegenzug er versprach, ihren Herzenswunsch zu erfüllen, wenn sie überleben. Was die Kämpfer nicht wissen ist, dass die heftigen Zusammenstöße zwischen Fu-mension-Artefakten Verzerrungen in der Raumzeit verursacht haben, die die Grenzen zwischen parallelen Universen gefährden. Der Zusammenbruch dieser parallelen Universen würde letztendlich das Siegel brechen und Phantoms zerstörerische Kräfte freisetzen."Features"Wir freuen uns sehr, die endgültige Version des Phantom-Breaker-Kampfspiels 'Phantom Breaker: Omnia' zu veröffentlichen, ein Spiel, das den Annalen der Spielegeschichte fast verloren gegangen wäre", sagte M. Panda, Executive Panda and Co-Gründer von Rocket Panda Games. "Als Fans der Franchise- und Videospiele im Allgemeinen war es unsere Mission, das Spiel nicht nur auf moderne Konsolen zu portieren, sondern die Erfahrung über den ursprünglichen Rahmen hinaus zu verbessern - eine Philosophie, die wir in Zukunft auf jeden Titel ausweiten wollen, den Rocket Panda Games veröffentlicht. "