Phantom Breaker: Omnia: Englische Sprecherriege angekündigt

Luci Christian - Cocoa (Ochaco in My Hero Academia)

Monica Rial - Fin (Stocking in Panty & Stocking)

Joe Zieja - Infinity (Achilles in Fate / Apocrypha)

Erica Lindbeck - Itsuki (Futaba Sakura in Persona 5)

Sarah Williams - M (Jinx in League of Legends)

Kira Buckland - Mei (Mary Saotome in Kakegurui)

Erica Mendez - Mikoto (Retsuko in Aggretsuko)

SungWon Cho - Phantom (FL4K in Borderlands 3)

Alejandro Saab - Ren (Leon in Pokemon Journeys)

Caitlin Glass - Ria (Cammy White in Street Fighter 5)

Lilypichu - Rin (Mina in Ethereal Enigma)

Laura Stahl - Shizuka (Aiger Akabane in Beyblade Burst Turbo)

Felecia Angelle - Sophia (Toru Hagakure in My Hero Academia)

Matt Mercer - Tokiya (McCree in Overwatch)

Cristina Vee - Waka (Noel in BlazBlue)

Amber Connor - Yuzuha (Faye in Fire Emblem)

Carrie Savage - Rimi (Celica A. Mercury in BlazBlue: Cross Tag Battle)

Trina Nishimura - Kurisu Makise (Mikasa Ackermann in Attack on Titan)

Patrick Seitz - Gaito (Dio in JoJo's Bizarre Adventure)

Daman Mills - Ende (Frieza - Dragon Ball Super)

Rocket Panda Games hat die englische Sprecherriege für Phantom Breaker: Omnia angekündigt und den ersten Trailer mit englischer Sprachausgabe veröffentlicht. Die Besetzung der englischen Sprachversion sieht so aus:Phantom Breaker: Omnia wird im Frühjahr 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und Steam (PC) erscheinen. Das Spiel von GameLoop, Mages und Rocket Panda Games ist eine erweiterte Version von Phantom Breaker: Extra - ein 2D-Anime-Fighter (1-gegen-1), der 2011 in Japan veröffentlicht wurde und es bisher nicht in westliche Gefilde geschafft hat. Phantom Breaker: Omnia soll neue Charaktere, Full-HD-Grafiken etc. bieten."Phantom Breaker: Omnia ist ein rasantes 2D-Anime-Beat'em-Up mit über 20 einzigartigen Charakteren, die sich für die Erfüllung ihres größten Traums duellieren. Durch die Möglichkeit, aus 3 Kampfstilen zu wählen, spricht das Spiel sowohl Genre-Veteranen als auch Neueinsteiger gleichermaßen an. Das Spiel enthält zwei Gastcharaktere: Kurisu Makise aus Steins;Gate und Rimi Sakihata aus Chaos;Head, so wie zwei komplett neue Charaktere, die eigens für Phantom Breaker: Omnia entworfen wurden."Letztes aktuelles Video: Trailer