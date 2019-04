Silence: Fantasievolles Adventure von Daedalic jetzt auch für Switch erhältlich - 4Players.de

Daedalic hat sein beliebtes Adventure Silence auf Switch veröffentlicht. Es ist ab sofort im eShop und im regulären Handel zum Preis von 39,99 Euro erhältlich. In dem Spiel begleitet man den 16-jährigen Noah und dessen keine Schwester Renie, die während eines Luftangriffs in der realen Welt in ein magisches Reich geschleudert werden, in dem die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen."Silence ist eines der populärsten Adventures, das wir je gemacht haben. Es war deswegen nur logisch für uns, das Spiel auch für die Nintendo Switch herauszubringen", erklärt CEO Carsten Fichtelmann. "Wir freuen uns, dass die vielen Adventure-Fans in der Switch-Gemeinde den bezaubernden, farbenfrohen Mix mit Persönlichkeit, der Silence auszeichnet, auch endlich erleben können."Auf dem PC war Jan ziemlich angetan vom Adventure und gab in seinem Test eine Wertung von 82% für Silence.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Switch