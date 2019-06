Alien: Isolation: Switch-Umsetzung angekündigt - 4Players.de

In der Trailer-Show von Nintendo ist kurz und knapp die Veröffentlichung von Alien: Isolation auf Nintendo Switch angekündigt werden. Das Horrorspiel soll im Laufe des Jahres erscheinen.Den Test von Alien: Isolation auf PC, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One findet ihr hier : Zuletzt stand das Alien-Universum unter keinem guten Stern: Zuerst stampfte Sega das fast fertige Rollenspiel von Obsidian ein. Danach folgte das Debakel rund um Aliens: Colonial Marines. Selbst Alien-Regisseur und Altmeister Ridley Scott kam mit seiner Vorgeschichte Prometheus gewaltig ins Straucheln. Jetzt liegt es an Creative Assembly, mit Alien: Isolation nicht nur das Horror-Flair des Filmklassikers einzufangen, sondern auch das verlorene Vertrauen in die Marke zu erneuern.Letztes aktuelles Video: Salvage Mode