Alien: Isolation: Switch-Umsetzung erscheint Anfang Dezember - 4Players.de

Kurz und knackig hat Sega den Termin der Switch-Umsetzung von Alien: Isolation verkündet. Der Survival-Horror im All erscheint am Donnerstag, 5. Dezember für Nintendos Mobilsystem. Als kleine Einstimmung wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht:Den Test von Alien: Isolation auf PC, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One findet ihr hier "Zuletzt stand das Alien-Universum unter keinem guten Stern: Zuerst stampfte Sega das fast fertige Rollenspiel von Obsidian ein. Danach folgte das Debakel rund um Aliens: Colonial Marines. Selbst Alien-Regisseur und Altmeister Ridley Scott kam mit seiner Vorgeschichte Prometheus gewaltig ins Straucheln. Jetzt liegt es an Creative Assembly, mit Alien: Isolation nicht nur das Horror-Flair des Filmklassikers einzufangen, sondern auch das verlorene Vertrauen in die Marke zu erneuern."