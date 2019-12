Alien: Isolation: Video: Entwickler-Präsentation zum Verkaufsstart - 4Players.de

Passend zur heutigen Veröffentlichung von Alien: Isolation auf Nintendo Switch (Preis: 34,99 Euro) haben Sega und Feral Interactive ein sieben Minuten langes Video bereitgestellt, in dem die Switch-Umsetzung ausführlicher vorgestellt wird. Die Entwickler gehen auf die Geschichte ein, geben Tipps zum Überleben, zeigen die Switch-Features (gyroskopisches Zielen und HD-Rumble) und beschreiben die enthaltenen DLCs. Digital Foundry hat in einer ausführlichen Analyse zudem herausgefunden, dass die Grafik der Switch-Version in einigen Bereichen sogar die PS4-Fassung übertrifft ( zum Vergleichsvideo ).Unseren Test der Switch-Version findet ihr hier , denn lediglich Creative Assembly hat es geschafft, mit Alien: Isolation nicht nur das Horror-Flair des Filmklassikers einzufangen, sondern auch das verlorene Vertrauen in die Marke zu erneuern.Letztes aktuelles Video: Video-Test